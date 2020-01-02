Известный адвокат Андрей Портнов заявил, что адвокат "Небесной сотни" Евгения Закревская, "незаметно проживающая с бывшим главным следователем Майдана Горбатюком, потребовала сегодня от Офиса Генерального прокурора назначить на руководящие должности в прокуратуре трёх аффилированных с ней и её сожителем Горбатюком лиц".

"Друзья, тут трагедия с расследованием революции.

Адвокат так называемых героев Майдана, участников массовых беспорядков и организаторов убийств сотрудников милиции Закревская, незаметно проживающая с бывшим главным следователем Майдана Горбатюком, потребовала сегодня от Офиса Генерального прокурора назначить на руководящие должности в прокуратуре трёх аффилированных с ней и её сожителем Горбатюком лиц.

Кроме того, скандальная защитница «героев Майдана» потребовала от Офиса прокурора не назначать одного из неподходящих ей прокуроров на должность начальника одного из отделов прокуратуры.

В этом же обращении фигурантша потребовала также вернуть полный состав группы прокуроров в уголовном производстве по экс-беркутовцам.

А кроме этого потребовала отстранить от участия в уголовных процессах по делам Майдана и перевести из Департамента процессуального руководства ещё трёх прокуроров.

И кроме этого, в этом же требовании потребовала освободить от должности руководителя департамента процессуального руководства делами Майдана.

А ранее, до этого она объявляла голодовку, которую хотя никто и не смог подтвердить, но потребовала принять удобную ей и её героям поправку в закон о ГБР.

А сразу после требования о поправке требовала перевести всех следователей и своего уволенного сожителя Горбатюка из ГПУ в ГБР, чтоб удобнее было осваивать гранты за расследование своих героев.

Друзья, нет у вас ощущения, что пора подавать иск к психиатрической больнице и объединять в одной медицинской картотеке адвоката «героев» с её сожителем Горбатюком и героями Майдана Черновол и Парубием?