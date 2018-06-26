Известная американская модель, телеведущая, лицо нескольких линий Tom Ford и одна из "ангелов" бренда нижнего белья Victoria’s Secret Джиджи Хадид поделилась снимком, который сделала во время пляжного отдыха. Соответствующее фото она обнародовала на своей странице в Instagram.

На снимке модель позирует в смелом ярко-красном купальнике, который эффектно подчеркивает ее фигуру.

Всего за один день фото стало хитом сети. Оно набрало более двух миллионов лайков.

Как сообщал svodka.net ранее, одна из самых популярных моделей современной индустрии моды Джиджи Хадид украсила обложку июльского номера австралийского Vogue. Известно, что 23-летняя американская супермодель приняла участие в съемках новой модной фотосессии, автором которой выступил известный итальянский фешн-фотограф Джампаоло Сгура.

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