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В Кировоградской области военнослужащий взорвал дома гранату
02.01.2020 13:50
В Кропивницком в частном доме произошел взрыв гранаты Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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