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Пьяные подростки устроили ДТП под Киевом: есть жертвы
02.01.2020 14:08
Под Киевом произошло ДТП с пьяными подростками
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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