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Витренко заявил, что плату за транзит российского газа засекретили
02.01.2020 15:03
Витренко заявил, что плату за транзит российского газа засекретили
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
российского
газа
засекретили
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плату
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