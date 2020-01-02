Судья показал желтую карточку Моуриньо из-за подглядывания за тренером противника - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Судья показал желтую карточку Моуриньо из-за подглядывания за тренером противника
02.01.2020 15:21
Моуриньо получил желтую карточку за то, что подглядывал в блокнот тренерского штаба соперника
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
спорт
события
украина
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