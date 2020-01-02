Сколько, какому вину отмеряно простоять открытым?

Из-за содержания в нем газа срок хранения составляет не более одних суток. Если же бутылку не закрыть пробкой, то содержимое и вовсе выдохнется через 4 часа.

Легкое розовое вино начинает терять свои вкусовые характеристики практически сразу. Максимальный срок жизни откупоренного розового вина - не больше 3 дней.

С красным вином все непросто. Если красное вино имеет легкую текстуру, то хранить его в холодильнике можно 1-3 дня. Если же вы приобрели полнотелое вино (насыщенное, плотное) - срок его хранения увеличивается до 5 дней. Интересно, что есть такие сорта красного вина, которые только после одного-двух дней раскрывают весь спектр своего вкуса. Это особенно относится к молодым винам.

Эксперты советуют хранить белое вино не дольше 3 суток. Из-за своей легкой текстуры и низкого содержания спирта тонкие фруктовые ноты начинают испаряться уже через час после открытия.

Благодаря высокому содержанию спирта и сахара крепленое десертное вино может сохранять свои качества на протяжении целой недели. Тот же срок рекомендован таким производным вина, как портвейн, мадера и херес.

Как продлить жизнь вину

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