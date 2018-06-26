В Киеве громадный крымскотатарский флаг пронесли по Крещатику до Майдана Независимости, передает корреспондент .

Длина крымскотатарского флага - 38 метров. Участие в шествии приняли десятки крымских татар.

Среди тех, кто присоединился к шествию - глава Меджлиса Рефат Чубаров.

Как сообщал мероприятия ко Дню крымскотатарского флага проводятся в разных регионах Украины и за рубежом.

Напомним, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что на сегодняшний день крымские татары практически не могут проводить какие-то массовые мероприятия на полуострове.

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