|В Киеве на Крещатике развернули 38-метровый крымскотатарский флаг
|26.06.2018 17:59
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В Киеве громадный крымскотатарский флаг пронесли по Крещатику до Майдана Независимости, передает корреспондент .
Длина крымскотатарского флага - 38 метров. Участие в шествии приняли десятки крымских татар.
Среди тех, кто присоединился к шествию - глава Меджлиса Рефат Чубаров.
Как сообщал мероприятия ко Дню крымскотатарского флага проводятся в разных регионах Украины и за рубежом.
Напомним, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что на сегодняшний день крымские татары практически не могут проводить какие-то массовые мероприятия на полуострове.
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