2 января RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Две платежки за газ и укрепление доллара: чего ждать украинцам в январе • Как долго можно хранить открытое вино • Польша возглавила командование силами высокой готовности НАТО • Укрепление гривны создает "головную боль" для бюджета - Bloomberg • Зима з дощами, літо з посухами - прогноз від експерта з питань клімату • Прирост населения в США упал до столетнего минимума • Институт национальной памяти начинает проект "Знаковые фигуры"все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: США, Ирак, Иран, Трамп, штурм, посольство, Хезболла. 2 января 162США, Ирак, Иран, Трамп, штурм, посольство, Хезболла. Новорічний вечір у Багдаді виявився напруженим. У вівторок розлючені демонстранти почали штурм американського посольства в Іраку. Будівлю закидали камінням, а охоронні пости біля неї підпалили. Фоторепортажи Популярные теги аннексия Крыма, Львов, зима, фотоподборки, ВСУ, досуг, стихийные бедствия, знаменитости, пейзажи, праздники, транспорт, люди, НАТО, передовая, заводы, Киев, #Євромайдан, дети, война, тест-драйв, парады, фестивали, юмор, Львів, футбол, депутаты, протесты, Сергей Смоленцев, автомобили, ЗСУ, марш, оккупация, беспорядки, искусство, Саакашвили, АТО, фотопроект, политики, Путин, полиция, церковь, фотографы, Верховная Рада, культура, учения, милиция, город, мир, суд, дизайн, экология, портрет, Порошенко, Дмитрий Дятлов, Карпаты, выставки, Россия, животные, мода, акции, авиация, Александр Зубко, вера, митинги, Шахтер, военная техника, корабли, кошки, столкновения, солдат, живопись, традиции, джаз, женщины, Одесса, природа, Донбасс, музыка, выборы, фотоконкурсы, технологии, политика, Нацгвардия, соревнования, спорт, путешествия, архитектура, Майдан, самолеты, катастрофы, фотография, общество, уикенд, туризм, ВМС, Новый Год, Динамо, США, история, бизнес Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис аннексия Крыма, Львов, зима, фотоподборки, ВСУ, досуг, стихийные бедствия, знаменитости, пейзажи, праздники, транспорт, люди, НАТО, передовая, заводы, Киев, #Євромайдан, дети, война, тест-драйв, парады, фестивали, юмор, Львів, футбол, депутаты, протесты, Сергей Смоленцев, автомобили, ЗСУ, марш, оккупация, беспорядки, искусство, Саакашвили, АТО, фотопроект, политики, Путин, полиция, церковь, фотографы, Верховная Рада, культура, учения, милиция, город, мир, суд, дизайн, экология, портрет, Порошенко, Дмитрий Дятлов, Карпаты, выставки, Россия, животные, мода, акции, авиация, Александр Зубко, вера, митинги, Шахтер, военная техника, корабли, кошки, столкновения, солдат, живопись, традиции, джаз, женщины, Одесса, природа, Донбасс, музыка, выборы, фотоконкурсы, технологии, политика, Нацгвардия, соревнования, спорт, путешествия, архитектура, Майдан, самолеты, катастрофы, фотография, общество, уикенд, туризм, ВМС, Новый Год, Динамо, США, история, бизнесВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Новорічний вечір у Багдаді виявився напруженим. У вівторок розлючені демонстранти почали штурм американського посольства в Іраку. Будівлю закидали камінням, а охоронні пости біля неї підпалили. 02.01.2020



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