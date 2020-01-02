Президент Украины Владимир Зеленский отказался удовлетворить требования, изложенные в электронной петиции о лишении нардепа и олигарха Виктора Медведчука звания заслуженного юриста Украины. Об этом свидетельствует официальный ответ главы государства на петицию, размещенную на сайте президента Украины.

25 сентября на президентском вэб-портале появилась электронная петиция с требованием лишить Медведчука почетного звания. Авторы и подписанты обращения отмечали, что 1980-х годах Медведчук, будучи адвокатом поэта и диссидента Василия Стуса, действительно саботировал его правовую защиту и стал одним из косвенных виновников смерти поэта.

В августе 1992 года президент Леонид Кравчук присвоил Виктору Медведчуку звание “Заслуженного юриста Украины“. Анализ дела Василия Стуса и личное отношение к нему Медведчука В.В. показывает, что последний никак не заслуживает носить почетное звание Заслуженного юриста Украины, - отмечали авторы петиции.

В середине декабря петиция, наконец, собрала необходимые 25 тысяч подписей, следовательно президент по закону должен был на нее дать официальный ответ.

27 декабря этот ответ был опубликован на президентском сайте. Владимир Зеленский отказался удовлетворить требование подписантов, ссылаясь на отсутствие правовых оснований для этого.

По его словам, в законодательстве предусмотрено только два механизма лишения государственных наград: в случае осуждения лица за тяжкое преступление по представлению суда или за осуществление террористической деятельности.

Материалы, соответствующие определенным законом основаниям для принятия Главой государства законного решения, в Офис Президента Украины не поступали, - отметил Зеленский.





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