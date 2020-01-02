|8 крепких напитков разных стран, которые стоит попробовать
|02.01.2020 17:59
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В нее входят и алкогольные напитки, о самых известных и популярных пойдет речь ниже.
1. Лимончелло, Италия
Талия – страна лимонов. И национальный алкогольный напиток этой страны – настойка на лимонной кожуре, которую готовит каждая хозяйка. В состав Лимончелло помимо лимонов входит спирт, вода и сахар. Подают его в охлажденных рюмках. Лимончелло – источник большого количества витамина С.
2. Чача, Грузия
В Грузии уважают спиртные напитки, и в этой стране самый известный из них – чача. Это крепкий алкогольный напиток, который изготавливают из винограда путем брожения и перегонки. Чача сочетается с мясными блюдами, травами, пряностями, следовательно этот напиток идеально дополняет грузинское застолье.
3. Узо, Греция
Узо в Греции как вино во Франции. Этот напиток тут употребляют в качестве аперитива. Это локальный вариант водки, который готовится путем дистилляции спирта, воды, аниса, а также корицы, гвоздики, мускатного ореха. Подают узо в высоких бокалах с водой и со льдом.
4. Пульке, Мексика
Местный любимец в Мексике – напиток пульке, рецепту которого больше тысячи лет. Цвет пульке молочно-белый, а консистенция вязкая с кислым дрожжевым привкусом. Готовят его из забродившего сока агавы. Пульке является источником витаминов, микроэлементов, протеина, ферментов, кислот и афродизиаков.
5. Джин, Англия
Родина джина – Англия. Готовят джин путем перегонки зернового спирта растительными пряностями – можжевельником, кориандром, миндалем. По крепости джин приравнивается к водке, вкус его сухой. На родите джин подается охлажденным с лаймом или лимоном и большим количество льда. На основе джина готовят различные коктейли с терпким вкусом.
6. Ром, Куба
Кубинский ром и сигары – визитная карточка страны. Ром — это национальный напиток всей Латинской Америки, но именно в Кубе изготавливают лучший его вариант, известный во всем мире.
7. Виски, Шотландия
Настоящий виски можно попробовать только в Шотландии. Считается, что побывать в этой стране и не выпить виски – это почти гастрономическое преступление!
8. Херес, Испания
В Испании делают очень крепкое вино – херес или шерри. Производится оно из белого винограда. Существует множество видов хереса, все они идеально дополняют испанские гастрономические блюда.