С начала года вступил в силу законопроект, который вводит специальные зеленые номерные знаки и приоритет при движении и парковке для электрокаров.

Об этом сообщает “Интерфакс“.

Новые изменения должны полноценно ввести в шестимесячный период.

Кроме зеленых номерных знаков, в стране должны разработать требования к оформлению паркомест для электрокаров, а именно: введут дорожные знаки “Для электромобилей“, “Кроме электромобилей“, “Станция зарядки электромобилей“.

Уже с начала 2020 года водителям бензиновых и дизельных авто на законодательном уровне будет запрещено парковаться на местах для электрокаров.

За нарушение предусмотрен штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, а это от 340 до 510 гривен.

Кроме того, машину на горючем могут даже эвакуировать.





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