В российском Кургане на 87 году жизни умер главный конструктор боевых машин пехоты двух поколений - БМП-2 и БМП-3 - Александр Благонравов. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Взгляд.

Под руководством Благонравова была существенно доработана, а в 1980 году принята на вооружение и поставлена на серийное производство боевая машина пехоты БМП-2.

В 1987 году под его руководством была создана принципиально новая плавающая боевая машина пехоты БМП-3. Боевые машины пехоты, созданные под руководством Благонравова, до сих пор стоят на вооружении ряда стран, в том числе Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира