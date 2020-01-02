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В Мариуполе неизвестные устроили погром в кафе и избили посетителей
02.01.2020 19:22
В одном из кафе Мариуполя неизвестные устроили погром Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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