Пенсионеры, проживающие на неподконтрольных Украине территориях Крыма и Донбасса, имеют право получать и украинскую пенсию, и выплаты со стороны оккупантов. Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам социально политики Галина Третьякова в интервью агентству Интерфакс-Украина.

“Мы не признаем оккупанта и его действий, мы не признаем тех “пенсий“ и “документов“, мы не признаем того, что там происходит. На техническом уровне мы не будем выяснять, что человеку там платят, а снабжаем его пенсией, потому что это наш гражданин и у нас с ним, как у государства, есть связь“, - завила Третьякова.

Третьякова также отметила, что получение выплат от Пенсионного фонда РФв Крыму и “пенсионных фондов“ группировок так называемых “ЛДНР“ не может считаться основанием для невыплаты пенсий украинской стороной.

Это пенсионеры 60-70-80 лет, они не могут открыть здесь бизнес, они не могут платить за аренду жилья, не могут получить здесь поддержку - они остались там. И пусть они даже получают по две пенсии - разве это должен разорвать связь с нашим государством и со мной как с политиком? Нет! – заявила Третьякова.

Также Третьякова отметила, что выплаты украинским пенсионерам на оккупированных территориях - это еще один вид санкций против РФ.





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