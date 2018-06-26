26 июня в на проспекте Победы нашли мертвым 21-летнего студента. Он повесился на 21 этаже недостроенного корпуса национального медуниверситета им. Богомольца.

Тело повешенного нашли ночью, передает со ссылкой на .

По предварительным данным, самоубийца был студентом Киевского политехнического института. Его знакомые рассказали утром, что искали парня почти неделю. А нашли погибшего подростки, которые, минуя охрану с противоположной от строительства стороны, залезли на последний этаж недостроя.

Обстоятельства смерти студента выясняют правоохранители.

В Черниговской области на Гончаровском полигоне в палаточном городке учений "Северная крепость-2018" нашли мертвым одного из резервистов.

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