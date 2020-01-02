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Большинство освобожденных во время обмена украинцев остались без жилья
02.01.2020 20:16
Украинцам, которых освободили в результате обмена удерживаемых лиц, некуда возвращаться Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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