|У ЗЕ назвали изменения, которые ждут украинцев с нового года
|02.01.2020 20:24
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У Президента Зеленского перечислил изменения, которые ждут украинцев с 1 января 2020 года. Об этом сообщает Telegram - канал “Команда Зеленского“.
Так, с первого января 2020 года украинцев ждет:
- минимальная зарплата увеличивается до 4 723 грн;
- с 1 февраля заработает программа по поддержке малого и среднего предпринимательства;
- отменяется депутатская неприкосновенность;
- воины-добровольцы смогут получить статус участника боевых действий по упрощенной процедуре;
- льготники смогут в любое время подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги;
- учителя средней школы со стажем не более 10 лет получат денежную помощь в размере 21 тыс. грн;
- украинцы смогут сами выбирать поставщика газа на выгодных для себя условиях;
- начнет функционировать новый Избирательный кодекс.
Также в этом году украинская власть намерена продолжать реализовывать идеи, которые были предложены в 2019 году, такие как открытие рынка земли, легализация игорного бизнеса, внесение изменений в Конституцию Украины.