Грязные лифты, подъезды без освещения, течи в подвалах, а ЖЭК, хотя и насчитывает квартплату, не хочет браться за ремонт. Украинцы жалуются на низкое качество услуг, а в большинстве случаев – и вовсе их полное отсутствие, но и сами не хотят ничего делать. А ведь чтобы дом не оказался в коммунальной ловушке, нужно организовать объединение собственников жилья (ОСМД) или нанять управляющую организацию. Тогда станет понятно, кому и за что мы платим.

В начале реформы ЖКХ попрощаться с ЖЭКами было проще. Теперь же они держатся зубами за свои деньги.

Наталья живет в этой пятиэтажке с 1992 года. Последние пять лет зимой в ее квартире стоит настоящий холод, относительно тепло только в одной комнате. Наталья живет в том же доме, но на два этажа выше. И тоже уже устала покупать лекарства для своего ребенка – выгнать его из холодной комнаты не получается, ведь там стоит компьютер.

"Уже отопительный сезон начался, и четвертый год никакого результата. Ребенок здесь проводит время, и никто не может нам помочь, ребенок болеет", – жалуется женщина.

Состояние отопительных систем – проблема которая объединяет все регионы Украины. Теплосети в старых домах изношены. А старых домов в стране много. Срок службы хрущевок изначально должен был составлять 25 лет, но они эксплуатируются больше 50 лет. Только в столице таких домов почти три тысячи. Самая старая хрущевка Киева построена в 1956 году, и в ней до сих пор живут люди.

А в Луцке есть хрущевки, которые выглядят как дома пяти- или шестилетней давности, хотя на самом деле они родом из начала 1960-х годов. Несколько лет назад все окна здесь заменили на пластиковые, фасад обновили, утеплили, отремонтировали внутренние теплосети, установили индивидуальный тепловой пункт... В результате жители дома экономят средства.

"Платили 1700 грн с копейками [в месяц], а стало 600. Вот такая разница", – говорит член ОСМД Михаил Дудченко.

Мужчина живет здесь с 2001 года. Говорит, что все изменилось в 2016 году, когда жители дома создали ОСМД. Единственное, что осталось недоделанным – утепление. И в Луцке такой дом далеко не один. У луцких ОСМД тарифы ниже, чем в домах коммунальной формы собственности – 3-8 грн за квадратный метр против 8-12 грн.

"Объединения создаются почти каждый день. У нас есть поддержка города", – говорит глава ассоциации ОСМД "Лучане" Юлия Саботюк.

Другая ситуация в небольшом городе Вараши в Ровенской области. Там давно начали создавать ОСМД, но дома то арестовывали за долги коммунального предприятия, которое их обслуживало, то не выдавали документацию, то не снимали с баланса города... Глава одного из местных ОСМД уверяет: успехи все же есть. Он сам основал объединение собственников в 2016 году, столкнувшись с сопротивлением мэрии.

Когда в Харькове горожан предупреждали об опасности остаться в коммунальной ловушке ЖЭКа, они не поверили. Создавать ОСМД – в этом городе дело непопулярное. В 2018 году в городе создали только 12 ОСМД. Для сравнения, в Киеве этот показатель составил 109 объединений, во Львове – 122.

"В последние года у нес нет рывка в создании ОСМД ввиду того, что большинство харьковчан изъявляют желание обслуживаться через коммунальные предприятия, есть порядок и их больше устраивает", – говорит замруководителя отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Иван Усачев.

Сейчас в Харькове жители управляют менее чем 10% жилых домов. Но причина не только в нежелании жителей. Коммунальные тарифы в городе низкие – в среднем чуть больше 2 гривен за метр. Поэтому нет мотивации. Более того, когда с созданием ОСМД постоянно возникают проблемы.

"У нас госрегистратор тоже начал палки в колеса вставлять, когда начали регистрировать ОСББ", – сетует глава Фонда собственников жилья негосударственной формы собственности Юлия Самойлова.

В одном из харьковских домов ОСМД создали еще в 2016 году. И несмотря на то, что жители прошли все необходимые процедуры, процесс остановился.

"К нам начали приходить разные комиссии. Говорить о том, что тут у нас неправильно, что ничего не получится... Не отдавали документы, стали придираться ко всем нашим документам", – рассказывает секретарь ОСМД "Горький парк" Анна Квасова.

Жители дома через суд доказали, что ОСМД создано законно, но до сих пор получают квитанции за несуществующие услуги вместо технической документации на дом. А без этих документов невозможно подписать договоры с облэнерго, водоканалом и теплосетями. Дом по факту остается "недо-ОСББ".

"Жители уже два года живут без газовых колонок, без подогрева воды. Поставили бойлеры или просто греют воду на газовых печках", – говорит Анна.

Опрошенные новостями харьковчане в большинстве своем доверяют местному главе и действительно не хотят заниматься ОСМД. Вот только средства в местном бюджете не в дефиците, а работ по ремонту тех же теплосетей не видно. Впрочем, представители власти придерживаются другого мнения.

"В дома, которые обслуживают коммунальные предприятия, идет бюджетная поддержка на ремонтные работы. Когда мы уходим на ОСМД, остается возможность пользоваться только двумя программами. И одна, и другая предусматривает долевое участие собственников", – говорит Усачов.

С ним не соглашаются те, кто понимает: это путь в никуда.

"Даже при том количестве средств, которые Харьков выделяет на капитальный ремонт, его не хватит на то, чтобы восемь тысяч домов отремонтировать в полном объеме", – объясняет Юлия Самойлова в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Зато профильное министерство обещает настоящий финансовый рай для сферы ЖКХ – миллиард гривен на энергомодернизацию в 2020 году. Но кто в итоге получит эти деньги? Конкретные собственники своих домой, как в Луцке и Вараше? Или же средства бесконтрольно утонут в коммунальной системе вроде харьковской, где людям почему-то нравится жить в обшарпанных домах?

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