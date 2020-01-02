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В Днепропетровской области подросток записал прощальное и прыгнул с многоэтажки
02.01.2020 20:53
В Желтых водах подросток записал прощальное видео и прыгнул с многоэтажки
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
видео
прыгнул
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