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В Днепропетровской области подросток записал прощальное и прыгнул с многоэтажки
02.01.2020 20:53
В Желтых водах подросток записал прощальное видео и прыгнул с многоэтажки Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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