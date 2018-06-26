Большинство народных депутатов забыли, зачем были избраны в Верховную Раду, для многих из них главное – деньги, считает журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. | Гордон: Иногда наступает момент, когда даже самые циничные обезьянки начинают вдруг понимать, что жизнь проживают бездарно, что осчастливить народ не смогли... Но они гонят от себя эти мысли Фото: Gordonua.com "Это обезьянки, которые выполняют волю хозяев и голосуют за то, что им скажут. Кто хозяева? Наши олигархи, просто богатые люди и политики. И у каждого свои обезьянки. Возможен ли бунт обезьянок? Невозможен. Туда умышленно подбирают тех, на кого есть либо компромат (только обезьянка голову поднимает – ее по ушам щелк: "А ты куда?"), либо с кем есть личные связи, либо с кем связывают деньги. Обезьянка деньги получает и понимает, что лучших она не найдет. Бунт бывает только тогда, когда обезьянок перекупают более сильные", – сказал Гордон.По его словам, у большинства депутатов нет убеждений, главное для них – деньги. "Эти существа часто без всякой идеологии. Идеология у них одна – доллар и евро. Конечно, иногда наступает момент, когда даже самые циничные обезьянки начинают вдруг понимать, что жизнь проживают бездарно, что осчастливить народ не смогли, сделать что-то для страны не смогли... Но они гонят от себя эти мысли... Они надевают на себя депутатский значок, раздуваются от осознания собственной важности и едут в родное село, где раньше были просто Колей, а теперь – "Микола Петрович, депутат", – сказал журналист.Гордон подчеркнул, что в Раде есть исключения, например, народные депутаты от Блока Петра Порошенко Виктор Пинзеник и Валерий Карпунцов. "Можно еще ряд депутатов назвать, которые интеллектуально подготовлены, образованны, находятся в своей тарелке и вносят посильный вклад в развитие Украины, но подавляющее большинство – это позор", – считает журналист.По его мнению, многие депутаты забыли, зачем были избраны в Раду. "Если ты идешь в депутаты, ты должен понимать, что это работа. Ты должен при возможности присутствовать на всех заседаниях и лично голосовать за себя. Больше ничего", – отметил Гордон. ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube Журналист считает, что за сложившеюся в парламенте ситуацию несут ответственность и избиратели, которые голосуют за таких кандидатов. "Поскольку мне никуда не надо избираться, я скажу главное: большинство наших избирателей – идиоты, которые выбирают себе подобных за деньги, за пустопорожние обещания, за подачки. "Симпатичный мужик, буду за него голосовать". А программу ты его читал, ты знаешь, кто это? Подчеркну, хотя и горько это говорить: большинство наших избирателей – идиоты", – резюмировал журналист. ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube Последние парламентские выборы состоялись в Украине в 2014 году. В Раду были избраны 423 депутата: 225 по спискам политических партий и 198 мажоритарщиков. В 27 округах, которые находятся в оккупированном Крыму и на подконтрольной боевикам территории Донбасса, выборы не проходили. Следующие парламентские выборы в Украине должны состояться в 2019 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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