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Большинство народных депутатов забыли, зачем были избраны в
Верховную Раду, для многих из них главное – деньги, считает
журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.
| Гордон: Иногда наступает момент, когда даже самые
циничные обезьянки начинают вдруг понимать, что жизнь проживают
бездарно, что осчастливить народ не смогли... Но они гонят от себя
эти мысли Фото: Gordonua.com "Это обезьянки, которые выполняют волю
хозяев и голосуют за то, что им скажут. Кто хозяева? Наши олигархи,
просто богатые люди и политики. И у каждого свои обезьянки.
Возможен ли бунт обезьянок? Невозможен. Туда умышленно подбирают
тех, на кого есть либо компромат (только обезьянка голову
поднимает – ее по ушам щелк: "А ты куда?"), либо с кем есть
личные связи, либо с кем связывают деньги. Обезьянка деньги
получает и понимает, что лучших она не найдет. Бунт бывает только
тогда, когда обезьянок перекупают более сильные", – сказал
Гордон.По его словам, у большинства депутатов нет убеждений,
главное для них – деньги. "Эти существа часто без всякой
идеологии. Идеология у них одна – доллар и евро. Конечно,
иногда наступает момент, когда даже самые циничные обезьянки
начинают вдруг понимать, что жизнь проживают бездарно, что
осчастливить народ не смогли, сделать что-то для страны не
смогли... Но они гонят от себя эти мысли... Они надевают на себя
депутатский значок, раздуваются от осознания собственной важности и
едут в родное село, где раньше были просто Колей, а теперь –
"Микола Петрович, депутат", – сказал журналист.Гордон
подчеркнул, что в Раде есть исключения, например, народные депутаты
от Блока Петра Порошенко Виктор Пинзеник и Валерий
Карпунцов. "Можно еще ряд депутатов назвать, которые
интеллектуально подготовлены, образованны, находятся в своей
тарелке и вносят посильный вклад в развитие Украины, но подавляющее
большинство – это позор", – считает журналист.По его
мнению, многие депутаты забыли, зачем были избраны в
Раду. "Если ты идешь в депутаты, ты должен понимать, что это
работа. Ты должен при возможности присутствовать на всех заседаниях
и лично голосовать за себя. Больше ничего", – отметил
Гордон. ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube
Журналист считает, что за сложившеюся в парламенте ситуацию несут
ответственность и избиратели, которые голосуют за таких
кандидатов. "Поскольку мне никуда не надо избираться, я скажу
главное: большинство наших избирателей – идиоты, которые
выбирают себе подобных за деньги, за пустопорожние обещания, за
подачки. "Симпатичный мужик, буду за него голосовать". А программу
ты его читал, ты знаешь, кто это? Подчеркну, хотя и горько это
говорить: большинство наших избирателей – идиоты", –
резюмировал журналист. ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube
Последние парламентские выборы состоялись в Украине в 2014 году. В
Раду были избраны 423 депутата: 225 по спискам политических партий
и 198 мажоритарщиков. В 27 округах, которые находятся в
оккупированном Крыму и на подконтрольной боевикам территории
Донбасса, выборы не проходили. Следующие парламентские выборы
в Украине должны состояться в 2019 году.
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