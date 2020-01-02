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NASA показало карту астрономических событий на январь 2020 года
02.01.2020 23:00
Специалисты NASA создали карту астрономических событий января 2020 года Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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