только за неделю корью заболели 1273 человека

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.

"За отчетную неделю от кори умер 8-летний ребенок в Николаевской области. Всего с начала года от осложнений кори умерло двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых" , - отмечают в Минздраве.

В целом, согласно оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 25-ю неделю 2018 года корью заболели 1273 человека - 487 взрослых и 786 детей. Это на 10% меньше, чем на прошлой неделе.

С начала года корью заболел 23131 человек - 9327 взрослых и 13804 ребенка.

"Больше только людей заболели корью во Львовской (всего 3845 человек: 1174 взрослых и 2671 ребенок), Закарпатской (всего 2712 человек: 490 взрослых и 2222 детей), Ивано-Франковской (всего 2464 человек: 704 взрослых и 1760 детей), Одесской ( только 1932 человека: 924 взрослых и 988 детей), Киеве (всего 1649 человек: 1021 взрослый и 628 детей) и Черновицкой (всего 1210 человек: 399 взрослых и 811 детей) областях", - информируют в министерстве.

Корь - опасное и очень заразное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут иметь смертельные последствия. Дети, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация .

Напомним, за прошедшую неделю корью заболел 1401 человек . Из них - 560 взрослых и 841 ребенок.