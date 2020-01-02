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Кулеба: Выплата пенсий на оккупированном Донбассе невозможна
02.01.2020 23:55
Кулеба заяваил, что выплата пенсий на оккупированном Донбассе невозможна
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
оккупированном
донбассе
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