Канікули 38-річної Меган Маркл і 35-річного принца Гаррі скоро підійдуть до кінця і пара повернеться до своїх королівським обов'язків. Але зараз вони все ще насолоджуються один одного в Канаді.







Джерела, наближені до пари, повідомили подробиці їх першого Різдва з сином. Семимісячний Арчі отримав масу подарунків від рідних. Малюкові подарували дитячі книги, конструктори і навіть басейн, наповнений м'ячиками, про який мріють усі діти.



Інсайдер розповів і про успіхи маленького принца. Арчі вже може сидіти самостійно і намагається повзти.



«Йому дуже подобається веселитися і спілкуватися з людьми. Багато дітей соромляться нових людей, але тільки не Арчі: він готовий піти на руки до будь-кого, хто звернеться до нього», - цитує US Weekly слова друга сімейної пари.