|7-місячний син Меган Маркл і принца Гаррі отримав дуже милий подарунок
|03.01.2020 07:06
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Джерела, наближені до пари, повідомили подробиці їх першого Різдва з сином. Семимісячний Арчі отримав масу подарунків від рідних. Малюкові подарували дитячі книги, конструктори і навіть басейн, наповнений м'ячиками, про який мріють усі діти.
Інсайдер розповів і про успіхи маленького принца. Арчі вже може сидіти самостійно і намагається повзти.
«Йому дуже подобається веселитися і спілкуватися з людьми. Багато дітей соромляться нових людей, але тільки не Арчі: він готовий піти на руки до будь-кого, хто звернеться до нього», - цитує US Weekly слова друга сімейної пари.
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