В Багдаде нанесли ракетные удары по аэропорту: погиб иранский генерал - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Багдаде нанесли ракетные удары по аэропорту: погиб иранский генерал
03.01.2020 08:11
нападение по аэропорту Багдада - погиб иранский генерал
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
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