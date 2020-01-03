Погода, Новости, загрузка...
Дуже відверта нижня білизна від Ріанни до Дня закоханих (Фото)
03.01.2020 08:20
Поки весь світ відсипається від шампанського чаду і тільки-тільки усвідомлює, що на дворі вже 2020 рік, співачка пропонує почати підготовку до Дня всіх закоханих. Її бренд Savage X Fenty вже випустив святкову колекцію разом з дизайнером Адамом Сельманом: в чуттєвій рекламній кампанії капсули знялася сама темпераментна засновниця, а також моделі Джоан Смоллс, Палома Елсессер, Адесува Айгеві і Фіффані Луу.

9035_660x803_1_c0385c12c3ec1df777f917855b765add1125x1369_0xac120003_8618861531569041127e.jpeg (58.34 Kb)

3568_660x803_1_c0385c12c3ec1df777f917855b765add1125x1369_0xac120003_8618861531569041127er.jpeg (50.4 Kb)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 