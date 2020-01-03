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В Норвегии зафиксировали рекордно теплую погоду для января
03.01.2020 08:49
В западной части Норвегии температура достигла 19 градусов тепла Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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