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В Норвегии зафиксировали рекордно теплую погоду для января
03.01.2020 08:49
В западной части Норвегии температура достигла 19 градусов тепла
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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