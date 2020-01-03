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В Житомирской области подросток спас женщину из пожара
03.01.2020 09:07
Пожар в Житомирской области - подросток спас женщину из горящего дома Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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