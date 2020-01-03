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Голландии больше не существует: Нидерланды оставили одно название
03.01.2020 10:49
Королевство Нидерланды с 1 января этого года официально отказались от названия "Голландия", которое употреблялось ранее.

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Об этом сообщает NOS.

"Нидерланды официально отказались от названия "Голландия". С 1 января компании, органы власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название "Нидерланды", - говорится в сообщении.

В министерстве иностранных дел Нидерландов отметили, что это было сделано для формирования унифицированного национального бренда. Таким образом правительство решило избавить страну от клише, связанного с проституцией и наркотиками. Власть хочет перераспределить туристический поток и снизить нагрузку на Амстердам, Харлем и Гаагу, которые не могут справиться с количеством туристов.

На реформу названия Нидерланды потратят примерно 200 тыс. евро.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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