|Голландии больше не существует: Нидерланды оставили одно название
|03.01.2020 10:49
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Об этом сообщает NOS.
"Нидерланды официально отказались от названия "Голландия". С 1 января компании, органы власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название "Нидерланды", - говорится в сообщении.
В министерстве иностранных дел Нидерландов отметили, что это было сделано для формирования унифицированного национального бренда. Таким образом правительство решило избавить страну от клише, связанного с проституцией и наркотиками. Власть хочет перераспределить туристический поток и снизить нагрузку на Амстердам, Харлем и Гаагу, которые не могут справиться с количеством туристов.
На реформу названия Нидерланды потратят примерно 200 тыс. евро.
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