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В госбюджете наблюдается нехватка средств из-за укрепления гривны
03.01.2020 11:33
Укрепление гривны привело к нехватке средств в госбюджете Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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