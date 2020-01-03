В госбюджете наблюдается нехватка средств из-за укрепления гривны - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В госбюджете наблюдается нехватка средств из-за укрепления гривны
03.01.2020 11:33
Укрепление гривны привело к нехватке средств в госбюджете
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
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