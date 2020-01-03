Следственный опыт по делу об убийстве Шеремета

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Второй подозреваемый – военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко – отказался от участия в эксперименте из-за отсутствия адвоката. Защитник Кузьменко заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственных действий, так как эти прошли с нарушением. Фоторепортажи Популярные теги цирк, выборы, Новый Год, Львов, церковь, беспорядки, катастрофы, оккупация, акции, полиция, бизнес, мир, суд, Динамо, столкновения, дизайн, Львів, Донбасс, военная техника, люди, авиация, фотоподборки, технологии, Путин, Шахтер, выставки, Порошенко, досуг, США, #Євромайдан, автомобили, Киев, животные, джаз, фотографы, Александр Зубко, Сергей Смоленцев, Одесса, митинги, парады, портрет, общество, учения, Майдан, путешествия, женщины, зима, Россия, передовая, соревнования, заводы, Нацгвардия, Верховная Рада, политики, вера, Карпаты, город, политика, АТО, солдат, уикенд, футбол, дети, мода, самолеты, туризм, музыка, марш, юмор, ВСУ, живопись, праздники, депутаты, фотоконкурсы, знаменитости, Саакашвили, традиции, кошки, пейзажи, война, Дмитрий Дятлов, природа, корабли, экология, ВМС, ЗСУ, транспорт, стихийные бедствия, тест-драйв, спорт, НАТО, архитектура, искусство, фотопроект, фестивали, история, милиция, фотография, протесты, культура Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис цирк, выборы, Новый Год, Львов, церковь, беспорядки, катастрофы, оккупация, акции, полиция, бизнес, мир, суд, Динамо, столкновения, дизайн, Львів, Донбасс, военная техника, люди, авиация, фотоподборки, технологии, Путин, Шахтер, выставки, Порошенко, досуг, США, #Євромайдан, автомобили, Киев, животные, джаз, фотографы, Александр Зубко, Сергей Смоленцев, Одесса, митинги, парады, портрет, общество, учения, Майдан, путешествия, женщины, зима, Россия, передовая, соревнования, заводы, Нацгвардия, Верховная Рада, политики, вера, Карпаты, город, политика, АТО, солдат, уикенд, футбол, дети, мода, самолеты, туризм, музыка, марш, юмор, ВСУ, живопись, праздники, депутаты, фотоконкурсы, знаменитости, Саакашвили, традиции, кошки, пейзажи, война, Дмитрий Дятлов, природа, корабли, экология, ВМС, ЗСУ, транспорт, стихийные бедствия, тест-драйв, спорт, НАТО, архитектура, искусство, фотопроект, фестивали, история, милиция, фотография, протесты, культураВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи lb.ua, hromadske.ua, gordonua.com Киев, Украина 03.01.2020



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