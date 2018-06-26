Сборная Дании вышла в плей-офф мирового футбольного первенства из
группы С, заняв второе место после команды Франции. Дания и Франция
сыграли 0:0 и вместе вышли в 1/8 финала Фото: ЕРА Перуанцы, уже
потерявшие шансы на выход в плей-офф, обыграли австралийцев,
сохранявших надежды на продолжение борьбы за титул, со счетом 2:0,
сообщает официальный сайт соревнований. Мячи забили Андре Каррильо
(18-я минута) и Паоло Герреро (50-я).Параллельный матч двух
европейских сборных принес нулевую ничью. Ближе к успеху были
французы: счет ударов в створ – 4:1 в их пользу.Впервые на
чемпионате мира 2018 матч закончился со счетом 0:0.Таким образом,
окончательное положение в группе С таково:1. Франция – 7
очков.2. Дания – 5 очков.3. Перу – 3 очка.4.
Австралия – 1 очко.Вечером 26 июня французы и датчане узнают
своих соперников по 1/8 финала.
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