Сборная Дании вышла в плей-офф мирового футбольного первенства из группы С, заняв второе место после команды Франции. Дания и Франция сыграли 0:0 и вместе вышли в 1/8 финала Фото: ЕРА Перуанцы, уже потерявшие шансы на выход в плей-офф, обыграли австралийцев, сохранявших надежды на продолжение борьбы за титул, со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований. Мячи забили Андре Каррильо (18-я минута) и Паоло Герреро (50-я).Параллельный матч двух европейских сборных принес нулевую ничью. Ближе к успеху были французы: счет ударов в створ – 4:1 в их пользу.Впервые на чемпионате мира 2018 матч закончился со счетом 0:0.Таким образом, окончательное положение в группе С таково:1. Франция – 7 очков.2. Дания – 5 очков.3. Перу – 3 очка.4. Австралия – 1 очко.Вечером 26 июня французы и датчане узнают своих соперников по 1/8 финала. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки мира финала очков матч группе Теги: спорт