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В Киеве мужчина повесился на шнурках
03.01.2020 12:28
Суицид в Киеве - мужчина повесился на шнурках в лесополосе
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
шнурках
лесополосе
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