3 января RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Дубилет говорит, что отказался от премий и зарабатывает 15 тысяч • На Рождество обещают похолодание - до 13° мороза • Голландии больше не существует: Нидерланды оставили одно название • Израиль и Польша "обеспокоены" из-за баннера с Бандерой на КГГА • Раде предлагают установить ограничения для СМИ, связанные с вооруженной агрессией • Рынок труда в 2020 году: Популярные профессии в Украине • Коммунальная реформа: как вырваться из ловушки ЖЭКавсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: депутаты, юмор, политики, курьезы, подборки, 2019. 3 января 61депутаты, юмор, политики, курьезы, подборки, 2019. Факінг отрасль; чуваки і чувіхі; стадіон, так стадіон; закон про протидію лихослів’ю; мама, яка любить швидкість і багато іншого. Зібрали для вас найяскравіші, хоч інколи і абсурдні фрази публічних людей у 2019 році. І, звісно, це не повний перелік. Фоторепортажи Популярные теги депутаты, оккупация, милиция, искусство, спорт, Александр Зубко, корабли, экология, катастрофы, животные, митинги, вера, беспорядки, выборы, ЗСУ, ВСУ, Дмитрий Дятлов, США, портрет, юмор, столкновения, праздники, суд, автомобили, мир, тест-драйв, уикенд, Саакашвили, стихийные бедствия, фотографы, выставки, Порошенко, фотоконкурсы, Нацгвардия, путешествия, джаз, зима, акции, Одесса, полиция, война, Карпаты, Новый Год, военная техника, живопись, цирк, Верховная Рада, Львів, традиции, фестивали, дизайн, транспорт, политика, передовая, Россия, история, фотоподборки, учения, марш, Донбасс, пейзажи, музыка, #Євромайдан, Путин, парады, общество, протесты, Майдан, женщины, технологии, соревнования, знаменитости, досуг, туризм, дети, церковь, фотография, Шахтер, солдат, люди, мода, бизнес, футбол, культура, самолеты, заводы, природа, авиация, Львов, Сергей Смоленцев, ВМС, Динамо, кошки, город, политики, Киев, фотопроект, архитектура, АТО, НАТО Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис депутаты, оккупация, милиция, искусство, спорт, Александр Зубко, корабли, экология, катастрофы, животные, митинги, вера, беспорядки, выборы, ЗСУ, ВСУ, Дмитрий Дятлов, США, портрет, юмор, столкновения, праздники, суд, автомобили, мир, тест-драйв, уикенд, Саакашвили, стихийные бедствия, фотографы, выставки, Порошенко, фотоконкурсы, Нацгвардия, путешествия, джаз, зима, акции, Одесса, полиция, война, Карпаты, Новый Год, военная техника, живопись, цирк, Верховная Рада, Львів, традиции, фестивали, дизайн, транспорт, политика, передовая, Россия, история, фотоподборки, учения, марш, Донбасс, пейзажи, музыка, #Євромайдан, Путин, парады, общество, протесты, Майдан, женщины, технологии, соревнования, знаменитости, досуг, туризм, дети, церковь, фотография, Шахтер, солдат, люди, мода, бизнес, футбол, культура, самолеты, заводы, природа, авиация, Львов, Сергей Смоленцев, ВМС, Динамо, кошки, город, политики, Киев, фотопроект, архитектура, АТО, НАТОВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Факінг отрасль; чуваки і чувіхі; стадіон, так стадіон; закон про протидію лихослів’ю; мама, яка любить швидкість і багато іншого. Зібрали для вас найяскравіші, хоч інколи і абсурдні фрази публічних людей у 2019 році. І, звісно, це не повний перелік. 03.01.2020



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