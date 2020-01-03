Погода, Новости, загрузка...
Пенсионному фонду из бюджета в прошлом году выделили 183,3 миллиарда
03.01.2020 12:58
В 2019 году трансферт Пенсионному фонду из Государственного бюджета составил 183,3 млрд грн, что на 33,2 млрд грн больше, чем в 2018 году.

630_360_1539178844-949_03.01.20

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Трансферт Пенсионному фонду в 2019 году составил 183,3 млрд грн (что на 33,2 млрд грн больше, чем в 2018 году), в том числе из общего фонда Государственного бюджета - 173,9 млрд грн", - говорится в сообщении.

В Пенсионный фонд на финансирование единовременной выплаты наиболее бедным пенсионерам (которая была выплачена в марте и апреле 2019 года) были также направлены 7,9 млрд грн, которые получены от льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 