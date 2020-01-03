Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

“На остальной территории Европы будет преобладать сухая воздушная масса, лишь на западном побережье континента пройдут дожди, а в странах Скандинавии - преимущественно снег. Ветер в Украине обещает быть юго-западным или западным, от небольшого до умеренного. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается 1-6 градусов мороза, завтра днем 1-5 градусов тепла”, - отметила она.

Синоптик прогнозирует, что в Киеве в пятницу будет сухо, вероятно, даже солнечно. Температура воздуха в столице ночью -2-5 градусов, днем +2+4 градуса.

4 января на Западе Украины появятся осадки в виде мокрого снега и дождя, 5 января осадки распространятся на большую часть территории Украины.

По словам Диденко, 6-7 января, на Рождество, ожидается похолодание.

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