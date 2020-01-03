Новогодняя столица: праздничное настроение на Контрактовой площади

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Глаз радуют гирлянды и фонарики, которыми украшены городские елки, улочки, катки под открытым небом и многое другое. У кого-то (у самых счастливых на свете людей) еще продолжаются праздничные выходные и они с пользой и большим удовольствием проводят эти дни в компании самых близких на сезонных ярких локациях города. Фоторепортер отправился на Контрактовую площадь 2 января с опаской, вдруг народ отсиживается дома и отходит от празднования Нового года. Но, к счастью, опасения не подтвердились, праздничный городок оказался заполнен людьми.

Фотограф только и успевал фиксировать неподдельные эмоции счастливых гостей и жителей Киева. Кто-то спокойно прогуливался среди фудкортов с глинтвейном, кто-то любовался городом с колеса обозрения, другие пронзали лед коньками на катке, малыши радовались на ледяных горках, а влюбленные пары грели друг друга объятиями и поцелуями. Первый месяц каждого года — это волшебный период, который дарит возможность оставить все плохое в ушедшем году и начать с чистого сказочного листа. Кажется, что все, кто запечатлен на фото, именно этим и занимались во второй день 2020. Берите с них пример, будьте счастливы! Фоторепортажи Популярные теги дизайн, война, технологии, столкновения, США, мода, уикенд, фотографы, культура, бизнес, путешествия, тест-драйв, политики, акции, Россия, авиация, передовая, Донбасс, мир, катастрофы, выборы, ЗСУ, фотография, Майдан, церковь, марш, досуг, фотопроект, спорт, фестивали, архитектура, кошки, военная техника, протесты, Сергей Смоленцев, цирк, митинги, Карпаты, фотоподборки, корабли, знаменитости, музыка, ВСУ, Верховная Рада, юмор, история, транспорт, экология, искусство, Динамо, Саакашвили, Киев, джаз, Путин, дети, фотоконкурсы, Шахтер, милиция, автомобили, парады, заводы, город, НАТО, ВМС, Дмитрий Дятлов, Новый Год, живопись, вера, женщины, животные, зима, беспорядки, общество, самолеты, пейзажи, #Євромайдан, учения, стихийные бедствия, депутаты, люди, Нацгвардия, футбол, Порошенко, выставки, портрет, Львов, соревнования, АТО, туризм, политика, традиции, Одесса, праздники, Александр Зубко, оккупация, природа, полиция, суд, солдат, Львів Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис дизайн, война, технологии, столкновения, США, мода, уикенд, фотографы, культура, бизнес, путешествия, тест-драйв, политики, акции, Россия, авиация, передовая, Донбасс, мир, катастрофы, выборы, ЗСУ, фотография, Майдан, церковь, марш, досуг, фотопроект, спорт, фестивали, архитектура, кошки, военная техника, протесты, Сергей Смоленцев, цирк, митинги, Карпаты, фотоподборки, корабли, знаменитости, музыка, ВСУ, Верховная Рада, юмор, история, транспорт, экология, искусство, Динамо, Саакашвили, Киев, джаз, Путин, дети, фотоконкурсы, Шахтер, милиция, автомобили, парады, заводы, город, НАТО, ВМС, Дмитрий Дятлов, Новый Год, живопись, вера, женщины, животные, зима, беспорядки, общество, самолеты, пейзажи, #Євромайдан, учения, стихийные бедствия, депутаты, люди, Нацгвардия, футбол, Порошенко, выставки, портрет, Львов, соревнования, АТО, туризм, политика, традиции, Одесса, праздники, Александр Зубко, оккупация, природа, полиция, суд, солдат, ЛьвівВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи informator.ua Киев, Украина 03.01.2020



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