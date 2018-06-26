Дважды боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие

"Российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, два из которых с запрещенного Минскими договоренностями оружия. За указанный период потерь между военнослужащих Объединенных сил нет. Потери врага уточняются. Объединенные силы контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их усиливать, неуклонно придерживаются Минских договоренностей" , - сообщают в штабе ООС по состоянию на 18:00.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское позиции ООС обстреливались с 82-мм миномета и гранатометов.

На Донецком направлении штаб ООС обстрелов не зафиксировал.

"На Мариупольском направлении бои шли в районе населенного пункта Водяное, где враг применял против наших защитников минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также враг один раз из стрелкового оружия провоцировал защитников Гнутово" , - отмечают в штабе.