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ООС: боевики пять раз в день нарушали перемирие
26.06.2018 18:14
ООС: боевики пять раз в день нарушали перемирие
Дважды боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие
С семи утра до 18:00 Объединенные силы зафиксировали пять случаев нарушения режима тишины боевиками на Донбассе. Потерь между украинских военных нет.
ООС: боевики пять раз в день нарушали перемирие Фото: golos.com.ua

"Российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, два из которых с запрещенного Минскими договоренностями оружия. За указанный период потерь между военнослужащих Объединенных сил нет. Потери врага уточняются. Объединенные силы контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их усиливать, неуклонно придерживаются Минских договоренностей", - сообщают в штабе ООС по состоянию на 18:00.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское позиции ООС обстреливались с 82-мм миномета и гранатометов.

На Донецком направлении штаб ООС обстрелов не зафиксировал.

"На Мариупольском направлении бои шли в районе населенного пункта Водяное, где враг применял против наших защитников минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также враг один раз из стрелкового оружия провоцировал защитников Гнутово", - отмечают в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки ОС зафиксировали 24 случая нарушения перемирия в зоне боевых действий на Донбассе со стороны боевиков. Один украинский военный получил ранения.

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