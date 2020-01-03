Об этом сообщает ВВС.

«Ливан получил красное уведомление от Интерпола об аресте бывшего босса Nissan Карлоса Гона», - говорится в сообщении.

«Красное уведомление» Интерпола - это просьба международной полиции временно арестовать человека в ожидании его экстрадиции или другого аналогичного судебного иска. Однако у Ливана нет договора о выдаче с Японией.

У Гона есть французское, ливанское и бразильское гражданство. В свое время он вложил немалые инвестиции в банковский сектор, а также недвижимость в Ливане.

Как сообщалось, частный самолет, на котором сбежал Гон, сначала приземлился в Стамбуле, из-за чего в Турции провели расследование. По данным турецких СМИ, в связи с этим делом арестовано семь человек - четыре пилота, менеджер грузовой компании и два работника аэропорта.

Власти Японии обвинили Карлоса Гона в занижении оценки стоимости, переносе личных финансовых потерь на Nissan, а также в ненадлежащей отчетности о собственных доходах. Он заявил, что будет сотрудничать со следствием и после 100 дней ареста был освобожден под строгие обязательства: не уезжать из Токио, быть под постоянным контролем. Повторно Гона арестовали в апреле 2019 года, сразу после того, как он объявил о намерении провести пресс-конференцию и рассказать о своем деле.

31 декабря 2019 года стало известно о его побеге.

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