|Об одесском Привозе снимут фильм
|03.01.2020 14:47
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Об этом сообщает пресс-служба Госкино.
"Госкино Украины заключило договор с ПП "Кинокомпания "Магика-Фильм" о предоставлении государственной поддержки на создание фильма "Привоз" в размере 3 млн 383 тыс. 805 грн (95% общей стоимости производства). Режиссер и автор сценария - Ева Нейман. Продюсер - Геннадий Кофман", - говорится в сообщении.
Как отмечается, кинопроект документальной ленты "Привоз" стал одним из победителей двенадцатого конкурсного отбора Госкино.
Фильм "Привоз" задокументирует жизнь одного из старейших и крупнейших рынков Европы.
Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году.
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