Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Госкино Украины заключило договор с ПП "Кинокомпания "Магика-Фильм" о предоставлении государственной поддержки на создание фильма "Привоз" в размере 3 млн 383 тыс. 805 грн (95% общей стоимости производства). Режиссер и автор сценария - Ева Нейман. Продюсер - Геннадий Кофман", - говорится в сообщении.

Как отмечается, кинопроект документальной ленты "Привоз" стал одним из победителей двенадцатого конкурсного отбора Госкино.

Фильм "Привоз" задокументирует жизнь одного из старейших и крупнейших рынков Европы.

Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году.

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