Очень страшный брифинг СБУ и МИД о пытках военнопленных.

Лаконичный и сухой, но от этого он еще страшнее.

И пока на сопредельных территориях играют в футбол и гостеприимство, выжившие в плену украинцы свидетельствуют о том, как потомки Тютчева сдирали кожу живьем, обезглавливали и вырезали сердца.

Горите в аду, мутанты с загадочной русской душой.

И наши манкурты вам в компанию, чтобы было с кем кушать и обниматься.

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