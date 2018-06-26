|Мутанты с загадочной русской душой, — блогер (видео)
|26.06.2018 18:14
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Очень страшный брифинг СБУ и МИД о пытках военнопленных.
Лаконичный и сухой, но от этого он еще страшнее.
И пока на сопредельных территориях играют в футбол и гостеприимство, выжившие в плену украинцы свидетельствуют о том, как потомки Тютчева сдирали кожу живьем, обезглавливали и вырезали сердца.
Горите в аду, мутанты с загадочной русской душой.
И наши манкурты вам в компанию, чтобы было с кем кушать и обниматься.
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