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США призвали своих граждан покинуть Ирак после смерти Сулеймани
03.01.2020 15:31
Посольство США в Ираке призвало американских граждан немедленно покинуть территорию страны
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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