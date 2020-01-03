|Гривну ждет падение после стремительного укрепления — эксперты
|03.01.2020 16:20
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Гривна будет укрепляться и дальше, несмотря на укрепление доллара перед новогодними праздниками.
Такое мнение высказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает ТСН.
Премьер убежден, что в 2020 году национальная валюта Украины снова укрепится. С таким прогнозом соглашаются и эксперты.
В 2019 году гривна подорожала больше, чем все остальные валюты в мире — наша нацвалюта укрепилась почти на 15%.
Эксперты считают, что такой скачек произошел из-за монетарной политики НБУ и продажи на 4,5 млрд долларов облигаций.
Выборы в 2019 году также способствовали вбросу инвалюты в финансовый рынок Украины — во время предвыборных кампаний политики потратили около 2 млрд долларов.
Осенью был экспорт украинской агропродукции, который внес свою лепту, при этом экспортеры понесли убытки из-за укрепления нацвалюты.
Но в НБУ считают, что укрепление гривны — это положительная динамика.
Эксперты убеждены, что гривна будет укрепляться и дальше, особенное, если МВФ все-таки перечислит транш.
Однако, эксперты считают, что рано или поздно может наступить “эффект пружины“ и гривна может резко упасть.
“Иностранцы завели сюда 4,5 миллиарда долларов, но это спекулянты: они пришли, они заработали 30-40% годовых, гривна окрепла, процентные ставки упали. Они смотрят: ну, все, пора идти. И только вопрос, когда они начнут уходить. Это начнется летом, а может, и раньше. И мы получим мгновенное, резкое ослабление гривны“, - считает экономист Эрик Найман.
Но в ближайшее время резких колебаний курс не ожидают.