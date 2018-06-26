Во вторник, 26 июня, высший суд Соединенных Штатов Америки окончательно признал действительность указа администрации президента Дональда Трампа о запрете на въезд беженцев преимущественно из мусульманских стран на территорию США, пишет BBC .

По данным издания, суды низших инстанций часто признавали запрет Трампа неконституционным, однако главный суд отменил эти решения в своем постановлении от 26 июня.

Стоит отметить, что решение в Верховном суде приняли в порядке 5 к 4: то есть, поддержали приказ Трампа 5 судей Верховного суда, а 4 - выступили против.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что подпишет закон , который останавливает разделение семей нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь южную границу.

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