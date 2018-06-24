Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Владимир Путин предлагал Дональду Туску (тогдашнему главе польского правительства) оккупировать часть западной Украины, включая Львов. Об этом пишет издание Politico Magazine.

«Путин хотел, чтобы Польша послала войска в Украину. Об этом Путин сказал премьер-министру Дональду Туску во время его визита в Москву. Он также заявил, что Украина как государство создана искусственно, а также то, что Львов является польским городом»,- заявил Радослав Сикорский.

Такая политика, по словам Радослава Сикорского, стала проводиться Кремлем еще в 2008 году. «Именно тогда, на саммите НАТО в Бухаресте, Путин заявил о том, что Украина - искусственная страна, а часть ее территории исторически принадлежала России»,- отметил польский политик.

Кроме того, господин Сикорский сообщил, что Янукович на самом деле хотел подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Свое решение прежний президент Украины изменил предположительно под давлением Путина: «Исходя из наших переговоров и встреч с Виктором Януковичем я знаю, что он хотел подписать соглашение об ассоциации. Но в ноябре 2013 года что-то случилось. Я считаю, что это из-за того, что Путин сказал ему что-то в Сочи. Думаю, у Путина был компромат на Януковича»,- резюмировал Радослав Сикорский.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира