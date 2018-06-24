Мечтаете о роскошной свадьбе на Бали? Отель Samabe Bali Resort & Villas приглашает провести незабываемую свадебную церемонию на тропическом острове. Согласитесь, это настоящая сказка для молодожёнов, которые ценят романтику и мечтают о необычной и запоминающейся свадьбе, где свидетелями будут морской ветер и шум прибоя.

«Свадебный» остров

Бали часто называют «райским уголком», а еще — «свадебным» островом. И не удивительно, ведь этот остров богат на невероятно красивую и живописную природу, райские пляжи, которые притягивают, как магнит. Незабываемые эмоции непременно подарит новый роскошный частный пляж курорта в Нуса-Дуа, где мечты встречаются с реальностью: белый песок, искрящаяся вода, которая игриво касается пляжа и сияет в солнечных лучах, волшебное отражение голубого неба в воде и поэтическое спокойствие, чарующие закаты солнца… А в воздухе витает благовоние романтики!

Кроме этого, остров Бали имеет еще сильную приверженность к духовности и необычные традиции, которые являются настоящей находкой для влюбленных пар и тех, кто желает связать себя узами брака.

Церемония на Бали

Специально для молодоженов, которые хотят организовать тропическую свадьбу на Бали, отель представляет множество шикарных вариантов для проведения свадебной церемонии, на любой вкус и кошелек.

Молодожены могут торжественно пройтись к свадебному алтарю по священной дорожке и получить благословение в современной величественной свадебной часовне «Жемчужина» со сказочным видом на Индийский океан.Максимальная вместимость в часовне — до 50 человек. Для проведения свадебной церемонии часовня «Жемчужина» доступна в любое удобное для вас время.

Если свадьба является для влюбленных сокровенным моментом, то его можно сделать незабываемым в уединении виллы Samabe Bali Resort & Villas. Только вы, священник, морской ветер и ваши чувства. Кроме этого, традиционная балийская музыка для свадебной церемонии добавит эмоций. Свадьба на вилле доступна только для пары (жениха и невесты) в любое удобное время.

Молодожены могут обменяться обручальными кольцами в чудесной элегантной атмосфере в Ring of Fire. Настоящие романтики будут в восторге от бассейна с панорамным видом на Индийский океан. И уж точно не мудрено, что свадебная церемония будет трогательной и запоминающейся. Максимальная вместимость — до 8 человек в любое удобное время.

Празднование по-балийски

И вот настал тот сказочный момент, когда молодожены сказали друг другу «да». И что теперь? А дальше – тропическая свадьба! Отель Samabe Bali Resort & Villas рекомендует эксклюзивные варианты для .

Не оставит никого равнодушными дворцовая двухэтажная резиденция Royal Samabe Residence, которая находится близко от часовни «Жемчужина». К услугам молодоженов и гостей — внушительная территория для барбекю под открытым небом, частный бассейн и мини-сцена для развлечений. Вместимость — до 80 человек. Кстати, а как на счет коктейль-вечеринки? Royal Samabe Residence прекрасно для этого подойдет!

Лаундж и бар TE.JA.CO. – еще одно замечательное место для свадебной коктейльной вечеринки или банкета! Современная азиатская атмосфера, музыка, уникальные напитки, между которых три основные, которые и формируют название заведения: ТЕ – чай, JA – традиционный травяной напиток Индонезии ‘jamu’ и СО – кофе. Вместимость — до 80 человек.

Почувствовать настоящую тропическую атмосферу Бали можно в ресторане Rempah-Rempah. Он украшен богатыми камнями и деревом, а его удобное расположение возле вестибюля отеля и размещение столиков как внутри помещения, так и на открытом воздухе, даст ощущение комфорта всем присутствующим. Кстати, вы любите запах специй? Ресторан Rempah-Rempah с гордостью представляет различные индонезийские специи. Вместимость — 150 человек. Но стоит иметь ввиду, что Rempah-Rempah доступен только на время приема перед ужином.

Неограниченные привилегии

Если молодожены хотят отпраздновать свадьбу по высшему разряду, то могут воспользоваться специальным предложением для роскошной свадьбы- пакетом услуг “Все включено”. Им будет предложено: эксклюзивное использование часовни “Жемчужина” для свадебной церемонии в любое удобное время; использование лаундж и бара TE.JA.CO, а так же ресторана Rempah-Rempah для приёма гостей во время ужина за день до свадьбы с 19:00 до 23:00; авторские декорации из живых цветов; авторские спецэффекты из сухого льда и многое-многое другое – на любой вкус и пожелание! Жениху и невесте можно подобрать оригинальный свадебный букет и бутоньерку.

Также предложены различные вкусные коктейли, музыкальное сопровождение и англоязычный священник (сертификат не имеет юридической силы). Для молодоженов и гостей представляются номера разных категорий для проживания в отеле Samabe Bali Resort & Villas по программе “Неограниченные привилегии”. А также – много позитива, веселья и тропического жаркого настроения!

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