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Более 24 тысяч человек остались без света на Донбассе
03.01.2020 17:56
Авдеевка и еще пять населенных пункта Ясиноватского района остались без света Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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