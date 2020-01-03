Синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидается в Украине на выходных и на Рождество. По ее словам, в ближайшее время в стране прогнозируются осадки. Об этом Диденко написала в Facebook.

“В субботу и воскресенье в Украине станет больше осадков. Страну накроет атмосферный фронт, который принесет мокрый снег и дождь в западных областях, а вечером еще и на севере“ - отметила Диденко.

5 января осадки распространятся на большинство областей, но будут периодическими и ненадолго - подчеркнул синоптик Температура воздуха ночью составит -1 и -5 градусов, днем +​​1 и +5 градусов, в Крыму до +5 и +8 градусов.

В Киеве 4 января вечером и 5 января ожидается кое-где мокрый снег и дождь.

“На Сочельник и Рождество ожидается небольшой и умеренный холод и снег. Мокрый снег более вероятен 7 января везде, кроме южной части Украины“ - подытожила Диденко.





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