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На сайте Рады опубликовали законопроект о рынке земле ко второму чтению
03.01.2020 18:33
Аграрный комитет показал законопроект о рынке земле ко второму чтению
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Теги:
политика
события
украина
земле
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законопроект
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